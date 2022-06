NBA Finals 2022, Jaylen Brown lancia Boston: “Nella mente abbiamo la vittoria”

Mancano ormai poche ore ad inizio Gara 2 ed i Boston Celtics sono pronti a lottare per tentare il nuovo colpaccio dopo aver conquistato in maniera impressionante il primo appuntamento della serie. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Jaylen Brown ha parlato in questa maniera:

“L’obiettivo? Provare a vincere… ad essere onesti questa è l’unica cosa che conta. Vogliamo prenderci la W stasera e siamo concentrati sull’obiettivo.”

Poi, una breve battuta su Golden State come squadra, tornata alle Finals dopo l’ultima apparizione nel 2019:

“Golden State è una squadra che ha segnato una generazione. Sono in giro da tanto tempo. Specialmente per quanto riguarda il loro nucleo di giocatori. Il nostro lavoro sarà quello di cercare di limitarli il più possibile. Per questo, ogni possesso sarà importante. Siamo alle NBA Finals. Non vedo l’ora di affrontare questa Gara 2. Siamo un gruppo pronto a questa sfida, dobbiamo solo scendere in campo e raccogliere ciò che abbiamo seminato, su cui ci alleniamo da tempo. Dobbiamo crederci.”

Sono arrivate anche le considerazioni di Ime Udoka rispetto alla condizione di Boston e alla voglia di fare un nuovo scherzetto, al Chase Center, agli Warriors:

“Conosciamo la mentalità di Golden State, ma siamo in buona condizione. Difendiamo allo stesso livello e sappiamo fare bene anche in attacco. In generale siamo un gruppo che oggi ha conquistato una certa fiducia ed è consapevole dei propri mezzi. Mi piace come giochiamo e come stiamo in questo momento della stagione. Specialmente quando siamo in trasferta.”

