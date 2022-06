I Golden State Warriors si fanno rimontare in casa dai Celtics, perdendo così Gara 1 delle NBA Finals: non bastano i 34 punti di Steph Curry a salvare la baracca. Per il numero 30 di Steve Kerr, ora, diventa necessario vincere assolutamente le prossime quattro gare, a partire da domenica davanti ai propri tifosi.

Iniziare le Finals con una sconfitta non è il massimo, ma Steph Curry sa che i Golden State Warriors sanno come rispondere visto che, durante i Playoff, è capitato più volte di ripartire dopo un passo falso, come spiega nel post partita:

“Iniziare così non è l’ideale, ma sappiamo come rispondere alle avversità: ci è già capitato ai Playoff e dobbiamo fare la stessa, abbiamo i mezzi tecnici e la giusta mentalità per rimetterci in carreggiata. Nel quarto quarto qualcosa non è andato: loro hanno fatto molti tiri, sembrava che ne avessero fino alla fine del quarto. Quando hai una squadra come loro che trova solo un po’ di slancio e continua a tirare, è difficile fermarla. Ora dobbiamo vincere le prossime quattro partite, dobbiamo farlo con ogni mezzo”

"It's about winning four games by any means necessary."

Steph says all options are on the table for his minutes in The Finals pic.twitter.com/v7iEDkNv52

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 3, 2022