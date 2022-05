Venerdì notte i Golden State Warriors giocheranno Gara 1 delle NBA Finals contro i Boston Celtics: un capolavoro costruito minuziosamente e con una strategia ben precisa a partire da Joe Jacob, proprietario della franchigia. In una conferenza stampa con i giornalisti, il numero uno degli Warriors ha spiegato il motivo per cui si è tenuto le due scelte al Draft 2021 e non le ha scambiate per prendere un top player.

L’idea di Joe Lacob e della dirigenza dei Golden State Warriors era quella di aggiungere dei giovani allo zoccolo duro della squadra. Per questo motivo si sono tenuti le due scelte al Draft 2021, andando contro corrente al pensiero comune di molti addetti ai lavori, convinti che la squadra di San Francisco dovesse prendere un’altra superstar. Queste le parole del proprietario degli Warriors in merito alla questione:

Joe Lacob on the two timeline plan: “I know we — I, Bob, the organization — took some criticism that we should trade our draft choices to get one more great player. I was adamant about it, so was Bob, that that was not the path.” pic.twitter.com/4u5GgSjrfD

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 30, 2022