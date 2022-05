NBA, CJ McCollum entra nel team ESPN come analista

Al curriculum di CJ McCollum si aggiunge un’altra voce. Dopo quella di giocatore, in attività dal 2013 quando fu selezionato con la decima scelta dai Blazers, compare quella di analista per ESPN. L’emittente televisiva statunitense e il numero 3 dei New Orleans Pelicans hanno siglato un accordo ‘multipiattaforma’: sviluppatore di un podcast, analista e opinionista in studio.

La felicità di McCollum

Questa è l’occasione giusta per CJ McCollum di mettere in pratica le sue altre abilità, al di là di quelle sul rettangolo di gioco. Il classe ’91 è si laureato alla Lehigh University in giornalismo e ha già presenziato gli studi ESPN nelle vesti di analista. Il Most Improved Player del 2016 è felice per la nuova avventura extra campo:

“Sono eccitato di portare quella che sento essere la mia prospettiva unica, basata sulla mia vasta conoscenza del gioco che ho acquisito durante i miei nove anni da giocatore nella NBA. Avere l’opportunità di praticare le mie conoscenze in giornalismo e metterle su un palco più grande con tanti professionisti di talento in ESPN è un sogno che diventa vero.”

Come già accennato, McCollum contribuirà allo sviluppo di un nuovo podcast, sarà analista durante le partite della NBA Summer League e apparirà in televisione quando possibile durante la stagione. Il reclutamento di giocatori professionisti, anche ex, dell’emittente americana continua con successo. Il debutto della guardia dei Pelicans avverrà questo giovedì.

