NBA, Luka Doncic fa tesoro dell’esperienza alle Conference Finals: “Sto imparando”

Uno svantaggio 0-3 serie Playoff di Western Conference Finals non può soddisfare affatto i Dallas Mavericks. L’ambiente dei texani prova a mettere le cose in prospettiva per assorbire la delusione di un’annata di nuovo in bilico. Doncic e compagni proveranno a evitare lo sweep tra meno di 48 ore, nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

Lo sloveno, alla seconda partita Playoff consecutiva persa nonostante i suoi 40 e più punti a referto, vorrebbe muovere lo score dei Mavericks, ma sa che l’avversario è davvero tosto. Nel frattempo, deve mandar giù una striscia negativa da interrompere al più presto.

The Mavericks have lost 4 straight playoff games where Luka Doncic scores 40+ points.

That's tied for the longest losing streak by a player scoring 40+ points in NBA playoff history, along with Rick Barry (1967-77). (@EliasSports) pic.twitter.com/AWwxr0xTml

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 23, 2022