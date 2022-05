NBA, Andrew Wiggins schiaccia in testa a Doncic: complimenti di Thompson e Curry

La schiacciata del +10 Warriors, a poco meno di 7’ dalla sirena finale, è valsa a Andrew Wiggins la copertina di Gara 3. Non capita tutti i giorni di mettere sul poster una stella come Luka Doncic. Il fallo in attacco fischiato dagli arbitri nell’immediato, decisione poi cambiata grazie al challenge chiamato da Steve Kerr, aveva sorpreso l’ex Timberwolves, che ora si gode il momento.

Wiggins, scarica di adrenalina e complimenti dopo l’highlight di serata

Le reazioni a caldo al termine della partita:

“Ho sentito l’energia, vedevo solo il ferro [davanti a me]. Hanno provato a levarmela ma Steve ha usato il challenge e [la chiamata] ci ha dato ragione. Lo ringrazio per questo. La schiacciata sarebbe rimasta comunque, tra me pensavo ‘ Ma cos…” . Probabilmente [gli arbitri] non l’avevano vista appieno. Il challenge serve a questo.”

I compagni hanno festeggiato i suoi 27 punti in grande stile con paragoni importanti. Così Thompson in conferenza stampa:

“Sta giocando alla grande [in difesa] su Luka [Doncic]. Che partita ha fatto, sembrava Dominique Wilkins con tutte le schiacciate che ha messo a segno. La sua testa era all’altezza del ferro, è stato incredibile.”



Steph Curry si trova sulla stessa lunghezza d’onda:

“È la mia schiacciata preferita di Wiggins, assolutamente, non solo perché c’era in mezzo Luka ma per come è sembrata dal vivo. Quarto periodo in una partita vinta fondamentale, poi abbiamo visto 800 replay per via del challenge. Pazzesca.”

Leggi anche:

Luka Doncic fa tesoro dell’esperienza alle Conference Finals: “Sto imparando”

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone