Risultati NBA, Boston domina a Miami: serie in parità

Dopo aver iniziato male Gara 2, i Boston Celtics hanno reagito allo svantaggio di 10 punti nei primi minuti, registrando un 17-0 di parziale per poi vincere il match con il punteggio finale di 127-102. Jayson Tatum ha segnato 27 punti (5 rimbalzi, 5 assist) di cui 17 nel 2° quarto, Marcus Smart (un rimbalzo dalla tripla doppia con 12 assist e 9 rimbalzi) e Jaylen Brown 24 (8 rimbalzi, 3 assist) ciascuno, mentre Grant Williams ha aggiunto 19 punti. Payton Prichard e Al Horford hanno entrambi registrato 10 punti.

Boston ha vinto tutte le sue partite (4-0) dopo una sconfitta in questi Playoff. Dopo 10 punti di svantaggio all’inizio del match, la squadra ha registrato un punteggio di 60-21 sugli Heat nei successivi 18 minuti, tornando negli spogliatoi in vantaggio 70-45. Mai i Celtics avevano guidato di così tanti punti nell’intervallo di una trasferta Playoff: il record precedente era di 22 punti, a Chicago nel 2009. Guidati da 29 punti (6 rimbalzi, 3 assist) da Jimmy Butler , Miami ha perso per la prima volta nei Playoff in casa (7-1). Gabe Vincent e Victor Oladipo hanno segnato 14 punti ciascuno e Tyler Herro 11 punti dalla panchina.

Miami Heat – Boston Celtics 102-127 (Serie in parità 1-1)