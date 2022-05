Serviva una vittoria per tenere vive le speranze dei Boston Celtics e, alla fine, la vittoria è arrivata: un successo sudato, arrivato grazie ai 27 punti di Jayson Tatum e all’apporto dei recuperati Horford e Marcus Smart, questa notte in versione playmaker. Pareggiata così la serie con Miami e, ora, arrivano due partite in casa.

Jayson Tatum: “Grant Williams sta diventando un giocatore importante”

La svolta della partita è arrivata dalla sostituzione di Robert Williams, che ha lasciato il posto a Grant Williams e, da lì, la musica è cambiata. Una prestazione notevole che ha colpito anche Jayson Tatum che, nel post partita, parla di Williams e della reazione dei suoi compagni dopo la sconfitta in Gara 1:

“Rispetto al primo anno Grant ha fatto molta strada: ha lavorato molto per migliorare il suo gioco, è diventato qualcuno di cui ci fidiamo. Coglie al volo le opportunità che gli si presentano, fa la giocata giusta: sta diventando un giocatore importante. Sono orgoglioso del modo in cui ci siamo ripresi dopo Gara 1, serviva una risposta decisa e l’abbiamo data”

Jayson Tatum on Celtics Game 2 win: "I was proud of the way we responded… I was excited for how we were going to bounce back." pic.twitter.com/rkWGQcdPGl — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 20, 2022

I Celtics hanno potuto contare anche su Marcus Smart, tornato dalla distorsione al mesopiede che gli aveva fatto saltare Gara 1. Il DPOY 2022 ha giocato come playmaker e, come racconta nell’intervista di fine gara, si è trovato bene in quella posizione:

“Sono soddisfatto della mia prestazione come play, vediamo cosa mi riserverà il futuro. Sono nella miglior squadra del mondo che mi dà la possibilità di esprimermi al meglio: voglio aiutare i miei compagni e sono disposto a tutto”

Marcus Smart on playing point guard: "I'm blessed to be in the situation that I am… I think everybody in the organization and the world are seeing what I can do at that point guard position" pic.twitter.com/KuaqENX6KU — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 20, 2022

Ime Udoka: “I veterani hanno fatto la differenza”

Non solo Jayson Tatum e Marcus Smart, ma anche Al Horford ha fatto la differenza. Il recupero dei veterani è stato un fattore importantissimo, come spiega coach Ime Udoka:

“È stato fantastico riavere a disposizione i veterani, hanno fatto la differenza perché sono riusciti a mantenere calma il resto della squadra. I ragazzi sono orgogliosi e hanno visto l’opportunità d’oro che abbiamo perso pochi giorni fa. Sapevamo di poter fare molto meglio e, questa sera, l’abbiamo fatto”

"It was great to have the vets back and their calming presence… it helped to have those two back for sure" Ime Udoka on Al Horford & Marcus Smart returning pic.twitter.com/iH6y9C3BAj — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 20, 2022

