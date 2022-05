NBA, Sean Marks sul rinnovo di Irving: “Non ne abbiamo ancora parlato”

I destini di Kyrie Irving e dei Brooklyn Nets sono chiamati a unirsi, o staccarsi. La point guard ha sul piatto una Player Option ricchissima – 36.9 milioni di dollari – e ha più volte ribadito la sua voglia di rimanere al fianco di Kevin Durant. Ma la questione del rinnovo è tutta da vedere, considerando la stagione appena conclusa che Irving ha giocato a pezzi e bocconi a causa delle norme anti-Covid.

La volontà della società di parlare con il giocatore c’è, senza alcun dubbio. Non c’è stato ancora alcun incontro, alcuna conversazione, ma Sean Marks ha sottolineato la voglia di affrontare il nodo contratto con Kyrie Irving:

“Non vedo l’ora [di incontrare Irving]. Non abbiamo ancora avuto una conversazione. Quindi non vedo l’ora di entrare in una stanza con lui e Joe [Tsai, proprietario dei Nets] e il suo team, e lo faremo. Vedremo cosa vorrà dire per Kyrie andare avanti qui, cosa ha bisogno da noi e così via.”