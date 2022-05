Risultati NBA, Miami e Phoenix demoliscono Phila e Dallas: è sorpasso

Il ritorno a Miami ha fatto certamente bene agli Heat, dopo le sconfitte raccolte in Gara 3 e 4 a Philadelphia. Gli uomini di Erik Spoelstra hanno vinto nella notte con il punteggio di 120-85 all’AmericanAirlines Arena. Si tratta della vittoria più larga di questi Playoff 2022 a pari merito con quella inflitta dai Sixers ai Raptors nel 1° turno. Jimmy Butler ha chiuso con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, Max Strus 19 punti e 10 rimbalzi e altri 5 giocatori hanno raggiunto la doppia cifra. Gli Heat restano imbattuti in casa per il momento in questi Playoff, con 6 vittorie e 0 sconfitte. Né Joel Embiid (17 punti, 5 rimbalzi) né James Harden (14 punti, 6 rimbalzi, 4 assist) hanno registrato una partita sufficiente. Già dietro di 15 punti all’inizio del 4° quarto, i 76ers hanno subito un parziale di 12-0 all’interno del periodo. Tyrese Maxey ha chiuso con 9 punti. Gara 6 si giocherà giovedì a Philadelphia.

Dopo aver chiuso il primo tempo con soli tre punti da recuperare (46-49), Dallas è crollata nella seconda metà di gara. All’inizio del 3° quarto i texani hanno subito un parziale di 17-0 che ha portato i Suns in vantaggio 68-50 e dal quale i Mavs non si sono più ripresi. Deandre Ayton ha segnato 8 dei suoi 20 punti (9 rimbalzi, 2 assist) all’interno del parziale, così come Devin Booker con 7 dei suoi 28 punti (7 rimbalzi, 2 assist).

Phoenix, che ha dominato il 3° quarto 33-14 prima di infliggere un 28-20 agli avversari nell’ultimo periodo, riguadagna quindi il vantaggio 3-2 in questa seria. La squadra, 49.4% ai tiri, ha limitato gli avversari al 38%, dominando ampiamente anche a rimbalzo (50-38) e distribuendo 28 assist, contro i soli 9 di Dallas. Luka Doncic ha chiuso con 28 punti e 11 rimbalzi, Jalen Brunson 21 punti e 7 rimbalzi. Dall’altra parte, Chris Paul si è accontentato di 7 punti e 10 assist.

Miami Heat – Philadelphia 76 120-85 (MIA conduce la serie 3-2)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 110-80 (PHO conduce la serie 3-2)