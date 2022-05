NBA, Luka Doncic commenta la cocente sconfitta di Gara 5

La caldissima sfida ad Ovest tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks non smette di regalare spettacolo. Con la serie in pareggio dopo quattro partite, i Suns riprendono il comando in Gara 5 e si sbarazzano in casa di Luka Doncic e compagni. Il risultato finale è un roboante 110-80 in favore dei ragazzi dell’Arizona.

Sul 3-2 per gli avversari e con le spalle al muro in vista della decisiva partita all’American Airlines Center, Luka Doncic si è prestato ai giornalisti nel post partita:

“Loro sono una squadra straordinaria, niente da dire. Ciò che non ha funzionato per noi oggi è stato il ritmo. Nelle ultime due partite siamo stati veloci in campo e fluidi tra attacco e difesa. Quando però dai a loro il tempo di posizionarsi, sono una delle migliori difese della lega, se non la migliore. Ci hanno tenuti a 80 punti, è impressionante. Dobbiamo migliorare nel ritmo, giocare veloce e muovere il pallone”

Luka was all smiles after the one-footed J 😁#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/8CQgJcnoet — NBA (@NBA) May 11, 2022

La partita è durata giusto un tempo. I Mavs sono stati capaci di mettere la testa avanti nel primo quarto e mantenere il match competitivo fino alla sirena dell’intervallo, prima che i Suns mettessero la quarta e portassero al sicuro il risultato. 61-34 il parziale a favore di Phoenix negli ultimi due periodi. Devin Booker chiude con 28 punti, 7 rimbalzi e 2 rubate. 20 punti e 9 rimbalzi per Deandre Ayton.

Luka Doncic e i Mavs sul baratro: “Non smettiamo di crederci”

La buona prestazione dello sloveno non basta a Dallas per evitare la sconfitta in Gara 5. Doncic metterà la firma al match con 28 punti e 11 rimbalzi, la sua 12° doppia-doppia al Playoff. A sostenerlo il solo Jalen Brunson con 21 punti. Nessun altro Mavs è riuscito a scollinare la doppia cifra. Nonostante la batosta, il team continua a crederci:

“Il morale è quello giusto. Ci sentiamo bene, abbiamo tutta la fiducia che ci serve per tornare a casa davanti ai nostri tifosi e vincere due partite di fila. Sappiamo che sarà dura contro questa squadra, ma ci crediamo”

Vedremo se l’ottimismo di Doncic verrà ripagato. Giovedì notte la decisiva Gara 6.

