NBA, nervosismo da Playoff: Marquese Chriss insegue Bismack Biyombo nel tunnel dopo l’espulsione

Nella tensione da Playoff, tra i Dallas Mavericks e i Phoenix Suns è andato in scena un episodio di certo poco felice. In occasione di Gara 5 vinta questa notte dai ragazzi di Monty Williams i due lunghi Marquese Chriss e Bismack Biyombo, rispettivamente in forza ai Mavs e ai Suns, sono stati espulsi per un alterco di gioco.

Con la partita ormai indirizzata in favore dei padroni di casa (+28 con 2.3 secondi sul cronometro), Chriss ha commesso un fallo sul centro avversario per evitare che mettesse a segno un lob. Una giocata pericolosa, che ha fatta scattare Biyombo in direzione Chriss, che ha poi spintonato via il congolese. Da lì sono intervenuti gli arbitri, che hanno prima assegnato un tecnico a testa e poi espulso entrambi i giocatori.

Lo scontro non è però finito qui, dato che il centro dei Mavs ha seguito Biyombo nel tunnel dedicato ai Phoenix Suns con l’intento di raggiungerlo negli spogliatoi. A quel punto sono intervenuti diversi membri dello staff di entrambe le squadre per evitare che i due potessero mettersi nei guai.

Marquese Chriss and Bismack Biyombo almost went at it in the locker room hallway 😳 pic.twitter.com/erLrolsXcO — Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2022

Scontro Marquese Chriss – Bismack Biyombo: parla coach Williams

Sulla spiacevole vicenda ha detto la sua il coach dei Phoenix Suns:

“Capisco la competitività dei Playoff, ma noi siamo scesi in campo solamente per giocare e vincere la partita. Tutto quello che capita oltre il gioco non è cosa che mi riguarda. Capisco che possa diventare tesa e nervosa la questione, ma il nostro obiettivo rimane solamente portare a casa la vittoria e terminare la serie”

Leggi anche

NBA, Miami a valanga su Philadelphia: le parole a caldo di Jimmy Butler

NBA, Luka Doncic commenta la cocente sconfitta di Gara 5

Risultati NBA, Miami e Phoenix demoliscono Phila e Dallas: è sorpasso