NBA, Steve Kerr positivo al Covid, Mike Brown al suo posto su panchina Warriors

Una situazione se non del tutto inedita quantomeno inusuale per i Golden State Warriors. La positività di coach Steve Kerr ai test del protocollo Covid prima di Gara 4 ha costretto il capo allenatore al passo indietro. Al suo posto, sulla panchina Warriors si è seduto Mike Brown, fresco di nomina ai Sacramento Kings a partire dalla prossima stagione NBA.

Brown, già subentrato da head coach nel corso dei Playoff 2017, prosegue la sua striscia d’imbattibilità in postseason (12 partite). Emozioni contrastanti per lui nel dopo partita:

“Steve [Kerr] mi ha chiamato […] giusto prima della palla a due [ride ndr.] No. erano le 16:45, non si sentiva tanto bene e c’era la possibilità che non potesse allenare in questa circostanza. […] Ho detto ‘Ok’, lui ha fatto il test e mi ha richiamato alle 17:15 per confermarmi l’assenza. Farfalle nello stomaco, si approccia alla partita in un certo modo, tutte quelle che giochiamo in questo momento dell’anno sono importanti. Si deve cambiar marcia perché io conosco le responsabilità del Mike Brown assistente allenatore e sono dovuto entrare in quest’ottica [nuova].

È stata una giornata interessante per me, ovviamente tutti sapete cosa sta succedendo. Un saliscendi emotivo con alti e bassi. Voglio restare concentrato sul presente e per rispetto verso la nostra e la loro organizzazione, non risponderò a domande [sui Kings ora]. Quando ci sarà la conferenza stampa ufficiale, fatemene quante volete.”