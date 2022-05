NBA, Joe Cronin confermato GM dei Portland Trail-Blazers

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, eminenza della redazione di ESPN, Joe Cronin sarà il General Manager dei Portland Trail-Blazers per i prossimi quattro anni.

ESPN Sources: The Portland Trail Blazers are promoting Joe Cronin to general manager with a four-year contract. Cronin, interim GM since December, takes over franchise at a pivotal offseason and has vowed to continue building around Damian Lillard. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 10, 2022

Come sottolineato da Woj, si tratta a tutti gli effetti di una promozione per Cronin, che aveva già ricoperto il ruolo di GM della franchigia, seppur ad interim, a partire dallo scorso dicembre con ottime sensazioni circa la propria permanenza in Oregon.

L’obiettivo del dirigente, che si appresta ad affrontare un’estate piuttosto movimentata tra la disponibilità di una scelta in top 10 al Draft, una trade exception da $21 milioni per le mani ed i rinnovi contrattuali di Lillard e Simons, sarò quello di perseverare nella costruzione di un roster competitivo intorno a Damian Lillard, considerato imprescindibile dalla franchigia per ricreare da zero un progetto vincente.

I sedici anni di proficuo servizio alle dipendenze franchigia e la profonda amicizia che lo lega a coach Billups devono aver lasciato pochi dubbi alla dirigenza: Cronin, già vice GM nel 2021, ha tutte le carte in regola per guidare la risalita dei Blazers.

