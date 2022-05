Mercato NBA, i Bulls potrebbero perdere Zach LaVine

Nonostante i Milwaukee Bucks li abbiano sbattuti fuori dal primo round dei Playoff, i Chicago Bulls hanno comunque raggiunto un traguardo che mancava da troppo tempo. Precisamente, da cinque anni. La franchigia dell’Illinois ha raggiunto le 46 vittorie in stagione e, dopo un campionato di assestamento, punta ancora più in alto per il prossimo. Ma potrebbe rimanere orfana di una superstar.

LaVine non è sicuro di rimanere

DeRozan è sotto contratto fino al 2023/2024, Vucevic ha ancora un altro anno a referto. I problemi riguardano, quindi, Zach LaVine. Il numero 8 dei Bulls ha già manifestato la sua voglia di esplorare la free agency con assoluta calma, per valutare le offerte che arrivano sulla scrivania. Secondo Brian Windhorst di ESPN, il due volte All-Star non è proprio sicuro di rimanere ai Bulls anche se la franchigia farà di tutto pur di riuscire a trattenerlo.

Chiaramente quasi tutte le squadre farebbero dei sacrifici per aggiudicarsi un giocatore come Zach LaVine. L’insider di ESPN ha menzionato i Portland Trail Blazers come prima destinazione per il classe ’95. La franchigia dell’Oregon non è sicuramente in un buon stato di salute e non è attrezzata per puntare subito al titolo. Alla ricerca di un max contract, però, potrebbe valutare un trasferimento al fianco di Damian Lillard per risollevare le sorti del team.

In ogni caso, LaVine non ha confessato alcun chiaro dettaglio circa il suo futuro e tutte le porte restano aperte. Anche quella di rimanere ai Chicago Bulls.

