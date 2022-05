NBA, Giannis Antetokounmpo protagonista di un film targato Disney

Dalla Grecia all’America. Dai campetti cittadini alla NBA, dalla strada alle Finals. Giannis Antetokounmpo ne ha mangiata di polvere, ma con tanta costanza, con tanto lavoro è riuscito a diventare uno dei volti della NBA odierna. E il suo viso sarà anche il protagonista di un film basato sulla sua storia e, più in generale, quella della sua famiglia.

L’ascesa degli Antetokounmpo

Il film, intitolato “RISE”, sarà disp0nibile dal 24 giugno e sarà visibile soltanto sulla piattaforma Disney+. Nella descrizione del trailer, si legge:

“Dopo essere emigrati dalla Nigeria alla Grecia, Charles e Vera Antetokounmpo hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, vivendo anche sotto la minaccia quotidiana della deportazione. Con il figlio maggiore ancora in Nigeria con i parenti, la coppia desiderava disperatamente ottenere la cittadinanza greca ma si è trovata minata da un sistema che li bloccava a ogni passo. Quando non riuscivano a vendere oggetti ai turisti per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli Giannis e Thanasis giocavano a basket con un team giovanile locale. Nello sport hanno scoperto le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di livello mondiale, insieme al fratello Kostas. Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con una prospettiva a lungo termine che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia.”

Di seguito, l’anteprima del film.

Disney + is releasing a movie about the Antetokounmpo family. Debut is June 24. pic.twitter.com/Z8OaQV68Be — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) May 10, 2022

Non servono molte parole per presentare la figura di Giannis Antetokounmpo. Dopo tre stagioni dal suo approdo in NBA, il numero 34 dei Milwaukee Bucks ha conosciuto un’esplosione tanto rapida quanto gigante. Nel giro di pochi anni è arrivato a prendersi ogni cosa e, soprattutto, un anello e un premio di MVP delle Finals. Adesso, la sua elettrizzante storia sbarca in mondovisione.

Leggi anche:

Risultati NBA, Boston espugna Milwaukee, Warriors 3-1 contro Memphis

NBA, il proprietario degli Spurs esclude un trasloco della franchigia

La NBA va ad Abu Dhabi: ecco le partite in programma