NBA, infortunio Embiid: Philadelphia multata di 50.000 dollari

I Philadelphia 76ers sono stati ufficialmente multati dalla NBA per aver comunicato in ritardo lo status relativo all’infortunio di Joel Embiid. La Lega ha multato i 76ers per un importo di $ 50.000. Elencato nella lista degli infortunati fino a mezzogiorno di venerdì – nonostante fosse uscito dal protocollo di commozione cerebrale e avesse partecipato alla shotaround mattutino – il camerunese è passato a “in dubbio” (25% di possibilità di giocare) verso le 12:30, ed è rimasto tale fino a quando non è stato annunciato come titolare in Gara 3 contro Miami.

NBA, il caso precedente di Phoenix

In 36 minuti e indossando una maschera sul viso per proteggere la frattura orbitale, il centro ha chiuso con un bottino di 18 punti e 11 rimbalzi nella vittoria della sua squadra, riaprendo la serie 2-1 nelle semifinali della Eastern Conference. La scorsa settimana, i Suns sono stati multati in modo simile ($ 25.000) dopo aver comunicato tardivamente la presenza di Devin Booker in Gara 6 contro i Pelicans. Miami e Philadelphia si incontreranno questa domenica per Gara 4.

