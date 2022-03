NBA, Kings numeri impietosi: 16ª stagione perdente consecutiva

Farsi sfuggire una partita in volata dopo essere stati in vantaggio di 19 punti è la miglior fotografia della stagione dei Sacramento Kings. I californiani, sconfitti dai Dallas Mavericks nella notte NBA appena trascorsa, sperano ancora di strappare il pass Play-in ma c’è un dato di fatto che non può essere ignorato. Comunque vada a finire, la stagione 2021-2022 sarà la 16ª consecutiva chiusa con un record perdente. I Kings, tristemente detentori della striscia più lunga in quanto ad anni d’assenza dai Playoff, faticano a risalire la china.

Sacramento Kings al palo, l’ex coach George Karl punge

Come se non bastasse il dato di classifica, alle miserie di Sacramento si aggiunge la frecciatina dell’ex coach George Karl. Appresa la notizia, Karl ha subito twittato: “C’è un filo rosso comune in almeno 2/3 di queste stagioni.”

Leggi anche:

LeBron James d’annata: 56 punti e vittoria contro Golden State

NBA, Brook Lopez torna ad allenarsi a pieno regime

Mercato NBA, DeAndre Jordan firma con i Philadelphia 76ers