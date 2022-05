NBA, infortunio Morant: i Grizzlies commentano le condizioni del giocatore

Stretto tra le maglie di Jordan Poole e Andrew Wiggins, Ja Morant nel corso di Gara 3 si è fatto male al ginocchio e ha dovuto lasciare i suoi compagni di squadra durante l’ultimo quarto, con il match abbondantemente nelle mani degli Warriors. Il play ha riportato il problema fisico mentre difendeva la palla dal blitz di Poole. Quest’ultimo, nel tentativo di mettere in difficoltà Morant, ha agganciato per pochi secondi il ginocchio dell’avversario, costringendolo ad un movimento innaturale.

Nel post-partita, Jordan Poole ha chiarito di non aver eseguito il gesto intenzionalmente:

“Era normale raddoppio, un contatto da pallacanestro. Cercavo di prendere la palla. Ovviamente non voglio vedere nessuno farsi male. Non sono quel tipo di giocatore. Rispetto tutti. Spero che stia meglio e che ci sarà nella prossima partita. Non gioco così, davvero, non mi si addice.”

NBA, infortunio Morant: le parole dei Memphis Grizzlies

Non sappiamo per il momento la natura dell’infortunio di Morant, già colpito al ginocchio destro verso fine regular season. Queste le parole di Taylor Jenkins:

“Morant è in fase di valutazione. Nulla di più si sa in questo momento. Abbiamo guardato il tutto a rallentatore: Jordan Poole lo ha afferrato per un ginocchio e lo ha tirato, cosa che più o meno ha dato il via al sequel, quindi sono molto curioso di vedere cosa succederà nei prossimi giorni […] Ha fatto apposta? No, non l’ho detto. Ho solo detto quello che ho visto: Poole ha afferrato il ginocchio di Morant.”

In 36 minuti di gioco, Morant aveva accumulato 34 punti, 7 assist e 3 palle rubate. Nel post-match Desmond Bane ha parlato così:

“È triste. Stava facendo una grande serie. È un peccato perché stiamo parlando di qualcosa di controllabile: Poole si allunga e gli afferra il ginocchio. A questo punto fa un movimento innaturale.”

De’Anthony Melton è fiducioso in ritorno lampo da parte delle stella di Memphis:

“Ja guarisce come Wolverine, l’abbiamo già visto. Può zoppicare un giorno e stare bene il prossimo. È un guerriero. Prenderà la decisione migliore per sé e per la squadra.”

Leggi Anche

NBA, Boston Celtics furiosi con gli arbitri sul fischio finale

Risultati NBA, Golden State demolisce Memphis: 2-1 nella serie

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone