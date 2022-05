Risultati NBA, Golden State demolisce Memphis: 2-1 nella serie

Gli Warriors (63.1% ai tiri contro il 43.5%) hanno riconquistato il vantaggio per 2-1 nella loro serie contro i Grizzlies battendoli nettamente in Gara 3, con il punteggio di 142-112. Il trio formato da Stephen Curry (30 punti, 6 assist) – Klay Thompson (21 punti, 9 rimbalzi, 4 assist) – Jordan Poole (27 punti, 4 rimbalzi) ha risposto presente, così come Jonathan Kuminga (che ha sostituito egregiamente Gary Payton II con 18 punti) e Andrew Wiggins (17 punti). Draymond Green ha concluso con 5 punti, 5 rimbalzi e 8 assist.

Dall’altra parte, Ja Morant ha firmato 34 punti ma il playmaker è uscito per un infortunio al ginocchio destro a 6’19 dal termine della partita. Memphis aveva cominciato bene il match (vantaggio di 21-8), ma la compagine di casa ha successivamente messo le cose in chiaro, rispondendo con un controparziale di 18-7. Una tripla di Morant poco prima dell’intervallo aveva poi riportato i Grizz a contatto (64-57), nonostante un secondo periodo difficile. Gli Warriors, però, hanno messo in campo più energia, dominando il secondo tempo.

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 142-112