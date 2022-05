NBA, Draymond Green sul gesto ai tifosi Grizzlies: “Prenderò la multa”

Le prime due gare delle semifinali di Conference tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies hanno avuto come assoluto protagonista Draymond Green. In gara 1, il quattro volte All-Star è stato sanzionato con un flagrant foul di livello 2 mentre cercava di impedire un canestro di Brandon Clarke. In gara 2, invece, ha preso una gomitata in pieno volto e ha mostrato il dito medio ai tifosi avversari.

Green non le manda a dire

Dopo pochissimi minuti di gara, l’ala dei Golden State Warriors si è accasciata a terra a causa di una dura gomitata. Draymond Green è dovuto uscire per farsi medicare e, lungo la via degli spogliatoi, ha reagito alle provocazioni dei tifosi nemici con un bel dito medio. Green è una persona che accetta e risponde al gioco sporco e ha commentato così il suo gesto:

“State fischiando qualcuno che ha preso una gomitata nell’occhio e che ha il sangue sulla faccia. Dovreste beccarvi il dito medio. Quindi prenderò la multa. Faccio una presenza e metto da parte i soldi.”

Il classe ’90 ha anche aggiunto:

“Potevo avere una commozione o altro. Se diventano così cattivi, posso esserlo anche io. Presumo che gli applausi ci siano stati perché sapevano che sarei stato multato. Grandioso. Prendo 25 milioni di dollari l’anno. Starò bene.”

Il fuoco della competizione, alimentato anche dal trash talking di Ja Morant, brucia a più non posso in questa serie Playoff. Si prospettano delle semifinali scoppiettanti, dentro e fuori dal campo.

Leggi anche:

Risultati NBA, Boston e Memphis pareggiano le serie: Ja Morant 47 punti

Steve Kerr critica Dillon Brooks dopo infortunio Gary Payton II: “Infranto codice NBA”

NBA, Kyrie Irving commenta il mancato ingresso nei 75 migliori giocatori di sempre