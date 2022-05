Risultati NBA, Boston e Memphis pareggiano le serie: Ja Morant 47 punti

Jaylen Brown è stato l’autentico protagonista di Gara 2 per i Boston Celtics. Dopo aver segnato soli 12 punti in Gara 1, vinta 101-89 dai Bucks, nella notte la guardia ha chiuso con 30 punti a referto – di cui 25 nel solo 1° tempo – 5 rimbalzi e 6 assist nella vittoria per 109-86. Boston pareggia la serie riportandola sull’1-1. Jayson Tatum ha chiuso con 19 punti, 8 assist e 3 palle rubate, Grant Williams 21 punti e Al Horford 14 punti e 11 rimbalzi. La squadra ha segnato 20 dei 43 tentativi da dietro l’arco. Dall’altra parte, Giannis Antetokounmpo è stato autore di una partita da 28 punti, 9 rimbalzi, 7 assist, ma anche 11/27 al tiro. Jrue Holiday ha firmato 19 punti e 7 assist e Bobby Portis 13 punti e 8 rimbalzi.

Ja Morant ha rifiutato di vedere la sua squadra perdere una seconda partita in casa. Nell’ultima quarto, il play di Memphis ha registrato 18 dei suoi 47 punti totali (8 rimbalzi, 8 assist, 3 palle rubate), permettendo ai suoi di vincere 106-101 e quindi pareggiare la serie con Golden State. Le due squadre sono andate colpo su colpo negli ultimi 12 minuti, ed è stato il playmaker dei Grizzlies a fare la differenza. Gli Warriors – in vantaggio 95-91 dopo una tripla di Steph Curry (27 punti, 9 rimbalzi, 8 assist) negli ultimi minuti di gioco – hanno subito l’energia e talento di Morant che ha sostanzialmente deciso la partita, prendendosi ogni responsabilità offensiva.

Boston Celtics – Brooklyn Nets 109-86

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 106-101