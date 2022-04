Luka Doncic si presenta in grande stile per il ritorno davanti ai suoi tifosi: con 33 punti e 13 rimbalzi realizzati, lo sloveno regala il successo ai Dallas Mavericks che si portano in vantaggio nella serie con Utah. I texani giovedì voleranno nello Utah per Gara 6, dove cercheranno di chiudere il discorso qualificazione.

Luka Doncic: “Rissa con Whiteside? Avevo le spalle coperte”

Luka Doncic e i Dallas Mavericks volevano assolutamente vincere davanti al loro pubblico e così è stato dopo una partita dominata dai texani per gran parte del tempo. Era la seconda partita in questi Playoff per lo sloveno che, dopo un contrasto con Hassan Whiteside, ha quasi sfiorato la rissa. Solo un momento di tensione, come spiega nel post partita:

“Non era niente di che, sono i Playoff e ci sono questi momenti di tensione: avevo le spalle coperte, tutti i miei compagni sono pronti a difendermi e io farei altrettanto perché questo è quello che fanno le grandi squadre. Andrei in guerra con questi ragazzi, questa squadra è speciale. Oggi stavo mi sentivo meglio, nella prima partita ero un po’ più stanco ma oggi stavo bene: ho fatto un po’ di fiato per abituarmi all’altitudine che c’è nello Utah. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi, con la difesa che è stata incredibile e con molta intensità: se giochiamo così sicuramente vinciamo”

A scuffle broke out after Hassan Whiteside’s foul on Luka Doncic. Whiteside and Reggie Bullock were both ejected from the game. pic.twitter.com/39n8ZzZLm7 — SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2022

Jason Kidd: “Abbiamo fatto il nostro lavoro”

È soddisfatto coach Jason Kidd che, nel post partita, analizza la prestazione di Luka Doncic e di tutti i Dallas Mavericks:

“Non abbiamo fatto niente di speciale, ma abbiamo fatto solo il nostro lavoro: dovevamo proteggere la nostra casa e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo pensare a come vincere la prossima. Luka è un grande giocatore, lo sappiamo tutti e quando gioca si vede la differenza: tutti hanno fatto un buon lavoro, Dinwiddie ha avuto qualche difficoltà al tiro ma si riprenderà, deve solo abituarsi a farsi trovare pronto in determinate situazioni”

What a night in Dallas 🤩 Jason Kidd reacts to the dominate performance that the Mavs had in effort to protect home court. @dallasmavs | 📺 BSSW | #dALLasIN | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/z72zSz4t2T — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 26, 2022

