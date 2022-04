Record NBA, ascolti altissimi per il primo weekend dei Playoff

Secondo le stime pubblicate da ABC, ESPN e TNT, gli otto incontri d’apertura dei Playoff 2022 hanno registrato una media di fruitori televisivi pari a 4.05 milioni, segnando il miglior riscontro accertato dal turno inaugurale della postseason 2011.

Nella fattispecie, Gara 1 tra Boston Celtics e Brooklyn Nets è stata seguita da una media di 6.9 milioni di spettatori su ABC, ma la partita è arrivata addirittura al picco dei 9.8 milioni di appassionati sintonizzati contemporaneamente. Si tratta, tra le sfide afferenti esclusivamente al primo turno, dell’incontro più visto dal 2016.

NBA delivers most-viewed opening playoff weekend in more than a decade. pic.twitter.com/ePLYH8T49J

— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2022