NBA, Playoff, Trae Young da incubo in Gara 1; Butler elogia difesa Heat

Il peggior debutto possibile per Trae Young ai Playoff NBA 2022. Si sapeva che la serie contro gli Heat sarebbe stata difficile per una questione di accoppiamento, ma le percentuali al tiro dell’ex Sooners di Oklahoma hanno dipinto uno scenario difficile da descrivere a parole. Bastano i numeri d’altronde : 1-12 al tiro, peggior percentuale in carriera tra stagione regolare e postseason, 0-7 da tre punti.

La difesa di Miami manda in confusione Trae Young

Nell’intervista a caldo ai microfoni di TNT Jimmy Butler ha posto l’accento sul lavoro di squadra in marcatura contro il #11 Hawks. Ecco le dichiarazioni:

“Bisogna mettergli pressione usando il fisico e costringerlo a passare il pallone. È un ottimo passatore ma sappiamo anche che può segnare una valanga di punti e vogliamo limitarlo.”

Spoelstra tiene i piedi per terra e non dimentica le fatiche supplementari che hanno tenuto impegnati gli Hawks:

“Trae Young è un giocatore elettrizzante che cattura la tua attenzione. Abbiamo avuto il vantaggio di vedere ciò che è in grado di fare. Ad essere onesti il passaggio da una partita emotivamente significativa come quella di venerdì notte a una gara alle 13 la domenica è breve. Prendiamoci la vittoria, ma il fattore ha pesato.”

Leggi anche:

NBA, Michael Porter Jr. spera nel rientro ai Playoff: “Non escludo nulla”

Raptors: Nurse chiede più falli fischiati contro Embiid

Nuggets, Mike Malone: “Non possiamo battere noi stessi, Curry, Warriors”