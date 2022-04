NBA, Michael Porter Jr. spera nel rientro ai Playoff: “Non escludo nulla”

Michael Porter Jr. ha parlato con Marc J. Spears di Andscape a margine della sconfitta dei Denver Nuggets sul parquet del Chase Center di San Francisco, contro i Golden State Warriors. La sua assenza, unita a quella di Jamal Murray, condiziona ovviamente il game plan di coach Malone, specie al primo turno Playoff, con un accoppiamento già di per sé complicato.

Michael Porter Jr.: aggiornamenti sul suo infortunio

I problemi alla schiena continuano a perseguitarlo ma il giocatore non perde l’ottimismo:

“Ora come ora, sto valutando la cosa una partita alla volta, non escludo nulla. Non voglio di nuovo avere a che fare con un problema simile in futuro e per questo mi sto prendendo il mio tempo. […] Ogni giorno che passa, mi avvicino [al rientro”

Le ricadute subite hanno rallentato l’intero percorso di riabilitazione, obbligando lo staff a rivedere di volta in volta le tempistiche stimate per il rientro in campo:

“Un mese fa ho percepito un po’ di dolore e ho realizzato che pur sentendomi bene stavo spingendo troppo per tornare. Posso fare tutto, non ho limitazioni, ma ho sentito dolore poco dopo aver ripreso allenamenti a tutta. Da lì in poi ho deciso che tornerò solo quando sarò al 100%, più forte di prima. In caso contrario aspetterò.”



Leggi anche:

John Collins scenderà in campo contro gli Heat

Kyrie Irving prepara l’esordio Playoff 2022 a Boston

Raptors Nurse chiede più falli fischiati contro Embiid