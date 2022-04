NBA, Curry in uscita dalla panchina nella prima Playoff degli Warriors

Avere a disposizione Steph Curry nella prima gara di Playoff era un obiettivo dei Golden State Warriors. I californiani hanno però gestito con la dovuta cautela i minuti del #30 (22’ in campo). Non è chiaro se la stessa strategia verrà adottata anche in vista del secondo episodio della serie, sempre in programma al Chase Center.

Curry commenta il suo debutto Playoff dalla panchina

Ecco le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic al termine della partita contro i Nuggets. Curry non si nasconde:

“È una situazione complicata da affrontare, non ho aspettative riguardo al [prossimo futuro]. C’è stata un’accelerazione nel recupero e siamo nel momento Playoff per intensità e atmosfera. Ho però imparato molto guardando il rientro di Klay: da un lato c’è l’energia all’inizio, torni a fare ciò che ti piace, ma dall’altro sei consapevole di non poter aver il medesimo impatto in quei minuti. […] Vediamo come andrà nelle prossime ore in vista di lunedì”

Se Jordan Poole continuerà sulla falsariga del debutto Playoff (30 punti con soli 13 tiri), la scelta di Steve Kerr e staff, di concerto con Curry, sarà senza dubbio più agevole.

