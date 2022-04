Risultati NBA, I Bucks vincono contro Boston, 76ers KO con Toronto, male i Lakers

I Minnesota Timberwolves sono ufficialmente qualificati per il torneo play-in e possono ringraziare Anthony Edwards, autore di 49 punti (record in carriera) 6 rimbalzi e 8 assist nella vittoria su San Antonio. KAT ha aggiunto 21 punti e 13 rimbalzi. Pascal Siakam ha registrato 37 punti, 11 rimbalzi e 12 assist (3a tripla doppia in carriera) nella vittoria per 119-114 dei Raptors a Toronto contro Philadelphia. Gary Trent Jr. ha aggiunto 30 punti, Precious Achiuwa 20 punti e Scottie Barnes 13 punti e 10 rimbalzi. È la settima vittoria in 8 partite per i canadesi. Dall’altra parte, Joel Embiid ha messo a referto 30 punti e 10 rimbalzi, James Harden 13 punti e 15 assist. Philadelphia è 4a ad Est.

In una partita in cui 3 giocatori sono stati espulsi, Charlotte ha vinto e si è assicurata una stagione con record positivo dal 2015-16. LaMelo Ball ha segnato 26 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 4 palle rubate, Terry Rozier ha aggiunto 22 punti e – ad oggi – la squadra è a una sola partita di distanza da Atlanta e Brooklyn, rispettivamente 8° e 9° ad Est.

Quindi, CJ McCollum con i suoi 23 punti in 29 minuti contro la sua ex squadra (9a sconfitta consecutiva) ha permesso ai Pelicans di vincere per 127-94. Jonas Valanciunas, reduce da una caviglia dolorante, ha segnato 14 ponti in 21 minuti. Ticket playoff conquistato per i Nuggets (48-33), vincitori 122-109 sui Grizzlies, con un Nikola Jokic da 35 punti, 16 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate.

I Bucks hanno ottenuto la loro 50esima vittoria della stagione, sui Celtics. I campioni in carica (50-30), guidati da Giannis Antetokounmpo (29 punti, 11 rimbalzi, 5 assist) e Jrue Holiday (29 punti, 8 rimbalzi, 8 assist), passano 2° ad Est davanti a Boston (50-31) e Philadelphia (49-31). Terza vittoria consecutiva per gli Warriors, che ieri notte hanno ospitato Los Angeles e vinto 128-112 con un Klay Thompson autore di 33 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Jordan Poole ha aperto la strada con 19 punti e 11 assist (record in carriera). Da parte dei Lakers, si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva. In assenza di Davis, LeBron James e Westbrook, Talen Horton-Tucker ha registrato un career high da 40 punti (3 rimbalzi, 3 assist e 4 palle rubate) invano.

