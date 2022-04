NBA, Anthony Davis sul suo futuro: “Non controllo queste cose”

Come noto, i Los Angeles Lakers non parteciperanno ai prossimi playoff. Il progetto della franchigia, costruita per conquistare il titolo NBA, si è rivelato fallimentare. A causa di ciò, in questa postseason verranno prese decisioni volte a modificare l’assetto della squadra. A questo proposito, Anthony Davis ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro:

“Non sono io che controllo queste cose. Dovreste porre la stessa domanda al mio agente. Il mio lavoro è quello di scendere in campo e dare il massimo per la squadra. Io amo L.A. Se ci dovessero essere alcune proposte alternative ne discuterò con i miei agenti, ma la volontà è quella di restare per riscattare questa stagione fallimentare.”

Davis giunse a Los Angeles tra anni fa in seguito ad una trade che vide Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram scambiati con i New Orleans Pelicans. L’impatto del centro fu eccezionale durante la sua prima stagione in California. Infatti, nonostante la sospensione causa Covid-19, i Lakers riuscirono a conquistare il titolo NBA.

Tuttavia, a causa di numerosi infortuni, le due successive stagioni non si sono rivelate altrettanto vincenti:

“Il mio lavoro è quello di essere in campo e quando sono in condizione, in pochi riescono a contenermi. Sono stato davvero sfortunato. Nel caso del primo infortunio, uno mi è caduto sulla gamba e mi sono rotto il legamento esattamente come Kevin Durant. Mentre nel secondo caso sono caduto addosso ad un altro giocatore e mi sono rotto il piede. Dunque non è assolutamente colpa della mia preparazione atletica. Mi reputo al top. Non ho bisogno di cambiare i miei allenamenti. Se non avessi avuto un’adeguata preparazione atletica, gli effetti sarebbero potuti essere molto peggiori. Mi auguro di avere più fortuna nel corso della prossima stagione.”

Leggi anche:

NBA, Iguodala promuove progressi Jordan Poole: “Simile a Tyler Herro”

Risultati NBA, I Bucks vincono contro Boston, 76ers KO con Toronto, male i Lakers

NBA, Rudy Gobert si candida al Defensive Player of the Year e provoca