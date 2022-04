NBA, Ja Morant potrebbe scendere in campo in una delle prossime partite

I Memphis Grizzlies si sono rivelati essere la più grande sorpresa di questa stagione NBA. Infatti, grazie al loro record di 55-25 hanno la certezza di disputare i prossimi playoff come testa di serie numero 2 della Western Conference. In pochi ci avrebbero scommesso ad inizio stagione.

Uno dei principali protagonisti di questa cavalcata è stato Ja Morant, il quale ha certificato il suo status di giovane superstar e di futuro volto copertina di questa lega. Tuttavia, il giocatore è out dallo scorso 18 marzo a causa di una contusione alla gamba destra subita nel match contro gli Atlanta Hawks.

Nonostante l’assenza, i Grizzlies hanno continuato a macinare risultati fino a conquistare la matematica certezza di disputare i playoff. In seguito alla sconfitta della notte contro i Denver Nuggetts, coach Jenkins è intervenuto direttamente in merito alla questione:

“Il suo recupero sta procedendo alla grande. I parametri sono in buona direzione e il suo rientro in campo è sempre più vicino. Oggi ha fatto un 5 contro 5. Vedremo come risponderà nei prossimi giorni. Non escludo che possa scendere in campo in una di queste due ultime partite consecutive che disputeremo in casa.”