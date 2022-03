Risultati NBA, Lakers KO con Dallas, Milwaukee vince il big match su Phila

Battuti dai Knicks nella partita precedente, i Bulls hanno rialzato la testa di fronte a Washington. DeMar DeRozan ha segnato 14 dei suoi 32 punti nell’ultimo quarto. Brooklyn, dal canto suo, ha avuto bisogno di 41 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate di Kevin Durant e 24 punti & 4 assist di Kyrie Irving per sconfiggere i Pistons di Cade Cunningham, che ha eguagliato il suo record in carriera con 34 punti e 6 assist.

In visita ai Sixers, Giannis Antetokounmpo – 40 punti, 14 rimbalzi, 6 assist, 3 stoppate – è stato l’eroe dei Bucks. Khris Middleton ha aggiunto 22 punti, 9 rimbalzi, 7 assist, mentre Jrue Holiday si è fermato a quota 18 punti, 8 rimbalzi, 10 assist. Ora i Bucks sono a 0.5 partite dietro Miami per il 1° posto ad Est.

Nessun miracolo a Dallas. Senza LeBron James e Anthony Davis, i Lakers hanno perso 128-110 contro un Luka Doncic fenomenale. Lo sloveno ha chiuso in tripla doppia con 34 punti, 12 rimbalzi e 12 assist nella vittoria della sua squadra. Con un record identico a quello degli Spurs in Occidente, i Lakers di Malik Monk (28 punti) e Russell Westbrook (25 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) sono scesi all’11° posto a causa del tie-break che consegna il vantaggio a San Antonio (miglior record contro gli avversari in Conference), e sono quindi al momento fuori anche dal torneo Play-In.

Paul George torna sui parquet NBA per la prima volta dal 22 dicembre ed i Clippers hanno regolato i Jazz alla Crypto.com Arena. La guardia, reduce da un infortunio al gomito, ha giocato 30 minuti e registrato 34 punti, 6 assist e 5 palle rubate nella vittoria della sua squadra.

Chicago Bulls – Washington Wizards 107-94

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 130-123

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 116-118

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 128-110

LA Clippers – Utah Jazz 121-115