NBA, Kyrie Irving: “Devin Booker meriterebbe di vincere l’MVP”

I Phoenix Suns sono reduci dalla vittoria per 140-130 contro i Denver Nuggets. Protagonista di serata è stato Devin Booker, il quale ha realizzato ben 49 punti, conditi da 10 assist. Per la franchigia dell’Arizona si tratta della settima vittoria consecutiva, che conferma ulteriormente l’eccellente regular season disputata.

In seguito a questa vittoria, non sono mancati gli elogi da parte di diverse star del mondo NBA, fra cui Kyrie Irving. Il play dei Brooklyn Nets ha infatti definito Booker come uno dei possibili candidati al premio di MVP della stagione. Ecco come si è espresso in merito:

“A mio avviso DB è uno dei giocatori più sottovalutati dell’intera lega. I Suns sono la squadra che esprime miglior gioco in questo momento e lui è la star. Meriterebbe di vincere l’MVP”

Nel corso delle ultime stagioni, Booker non è mai stato preso in considerazione come migliore giocatore della lega nonostante le sue ottime statistiche. Inoltre, grazie alla sua leadership, sembra che i Suns non abbiano patito eccessivamente l’assenza per infortunio di Chris Paul. Infatti hanno un record di 12-4 nelle sedici partite disputate senza CP3.

Probabilmente il giocatore non riuscirà a conquistare il trofeo di MVP, tuttavia il suo apporto sarà fondamentale per condurre i Suns alla ricerca del loro primo titolo NBA della storia. Nel frattempo, Phoenix dovrà vedersela contro i Philadelphia 76ers nella notte tra domenica e lunedì.

