Mercato NBA: Beal è l’obiettivo degli Heat per la prossima offseason

Al primo posto ad Est e pronti a tentare un nuovo assalto alle Finals, i Miami Heat continuano a lavorare per rinforzare ancora di più un roster già capace di stare davanti a tutti ad Est. Per farlo la franchigia guidata da Pat Riley ha messo nel mirino nientemeno che Bradley Beal.

A riportare la notizia è Shams Charania. Beal, nelle ultime stagioni, è stato uno dei nomi più discussi in sede di mercato. Il suo talento, per gli addetti ai lavori, è sprecato nella mediocrità di Washington. Il giocatore stesso ha più volte fatto intendere di voler provare a competere per qualcosa di più importante. Una situazione che si sposerebbe perfettamente con quella dei Miami Heat, desiderosi di aggiungere più talento possibile per riconquistare il titolo NBA.

Beal-Miami Heat: i termini dell’accordo

Gli Heat sono quindi tra le franchigie più vicine a firmare la stella di Washington. Per farlo avrebbero però a disposizione una sola strada: quella della sign-and-trade.

Beal diventerà free agent questa estate, a patto di rinunciare alla player option da 36.4$ milioni. In questo caso Washington potrebbe offrirgli un quinquennale a cifre stellari, che sfiorerebbe i 250$ milioni complessivi. E lo stesso Beal ha recentemente comunicato la sua intenzione di rifirmare con la franchigia della Capitale, proprio per ottenere queste cifre. Dopo la firma, quindi, Miami potrebbe offrire a Washington una trade.

