Risultati NBA, Lakers KO con Washington ma LeBron è da record; male Dallas e Denver

LeBron James aveva bisogno di 19 punti per eguagliare Karl Malone (36.928 punti) nella lista dei migliori marcatori di tutti i tempi e alla fine lo ha superato firmando 38 punti (16/29 al tiro, 10 rimbalzi, 6 assist), ma la sua squadra ha perso 127-119 a Washington dopo aver sprecato un vantaggio di 16 lunghezze. Tornato in DC, Russell Westbrook ha firmato 22 punti (10/15 dal campo, 10 rimbalzi, 8 assist) ma ogni sforzo è stato vano nell’ultimo quarto in cui Kristaps Porzingis ha segnato 16 dei suoi 27 punti, trascinando gli Wizards con un parziale di 34-20. Il lettone ha sferrato il colpo fatale a 38 secondi dalla fine con un tiro da 3 punti che ha messo 6 lunghezze di distanza tra le due compagini.

Dopo il career high dell’altra notte di Saddiq Bey, è stato Jerami Grant a prendere per mano i Pistons registrando 40 punti (13/22 dal campo, di cui 7/9 da 3 punti) a Cleveland ieri sera, ma non sono bastati per vincere contro i Cavs di Darius Garland (24 punti, 12 assist) ed Evan Mobley (12 punti, 11 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate, 20° doppia doppia della stagione).

Di fronte a Dallas – che ha giocato la sua quinta partita in trasferta in 8 giorni – gli Hornets si sono assicurati la quarta vittoria consecutiva. Miles Bridges ha chiuso con 23 punti, PJ Washington 21 punti, Terry Rozier 18 e LaMelo Ball & Kelly Oubre 17. La squadra ha tirato con il 20/42 da 3 punti e con 34 assist distribuiti. Con questa vittoria, Charlotte conquista il 9° posto ad Est, davanti ad Atlanta. Luka Doncic ha firmato ancora 37 punti. Dallas è 5° ad Ovest dietro ai Jazz e davanti a Denver.

Senza Giannis Antetokounmpo, i Bucks non hanno potuto competere con Minnesota contro una squadra in ottima forma e che ha firmato una grande prestazione. I Timberwolves vincono 138-119 in una partita in cui si sono trovati in vantaggio anche di 24 punti. La compagine di Minneapolis porta il suo record a 42-30. Si tratta della 10a vittoria raggiunta nelle ultime 11 partite.

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113-109

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 127-119

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 129-108

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 138-119