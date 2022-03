NBA, Dejounte Murray commenta il record di Popovich

Nell’attuale roster dei San Antonio Spurs che ha permesso a Gregg Popovich di raggiungere il record di vittorie All-Time, il leader è senza dubbio Dejounte Murray. Autore di 27 punti nella vittoria contro gli Utah Jazz, Murray può considerarsi l’ultimo capolavoro di coach Pop. É stato quindi il gioiellino di casa Spurs a regalare al proprio allenatore il pallone della partita, commentando anche il record nel dopo gara.

Spogliatoio in festa per i San Antonio Spurs. Murray, prende la parola, regala la palla a Popovich, e poi parte la classica doccia d’acqua:

Intervistato nel dopo partita, Dejounte Murray ha commentato il primato:

“A Pop non piacciono gli elogi. Non gli piace niente di tutto ciò, e in un certo senso è una buona cosa. Ma bisogna ricordare il suo successo perché è qualcosa di raro. Perché è una persona che vuole concentrarsi solo sulla vittoria ogni giorno. Non loda mai se stesso. Non abbiamo mai parlato del record, ma glielo faremo apprezzare ora che ce l’ha, perché è un grande uomo e se lo merita. Motiva tutti i suoi giocatori, dal primo all’ultimo. Giocatori con il 10-day contract, dalla G League, ti accoglie dal primo giorno. Si merita tutto.”