Risultati NBA, fa tutto LeBron James: 50 punti e vittoria Lakers; OK Miami e Memphis

I Los Angeles Lakers tornano alla vittoria contro Washington grazie ad un monumentale LeBron James. Il nativo di Akron, infatti, ha messo a referto 50 punti personali (18/25 dal campo di cui 6/9 da 3 punti), conditi da 7 rimbalzi e 6 assist in 35 minuti di gioco. Malik Monk ha aggiunto altri 21 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, mentre Talen Horton-Tucker 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. I Lakers rimangono 9° in Occidente con un record di 29-37.

LeBron, che è diventato il primo giocatore nella storia a firmare 2 partite con almeno 50 punti dopo 35 anni, ha segnato 19 punti nel 3° quarto e 14 nel 4°. Contestualmente è diventato il miglior marcatore del campionato in questa stagione, a 37 anni e nel suo 19esimo anno NBA.

Vittoria anche per Memphis sui Knicks. I Grizzlies hanno evidenziato il solito Ja Morant (37 punti). Dall’altra parte non sono bastati i 36 di Julius Randle. Terza vittoria in altrettante partite per i Dallas Mavericks in questa stagione contro Houston (17-50). Doncic ha messo a referto 30 punti, 14 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate.

Gli serviva solo una vittoria per superare Don Nelson, ed è successo nella notte: Gregg Popovich ha stabilito il nuovo record di vittorie (con 1.336 vittorie in 2.030 partite) di tutti i tempi per un allenatore NBA dopo la W di 2 punti degli Spurs sui Jazz di ieri sera. Jayson Tatum (31 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) ha firmato la 5a partita consecutiva con almeno 30 punti nella vittoria di Boston su Detroit. Charlotte ha superato New Orleans 142-120 tirando con il 59.8% dal campo. Miami ha approfittato di un grande Bam Adebayo (30 punti, 17 rimbalzi e 3 palle rubate) per battere Cleveland, mentre Toronto – trascinata da un Gary Trent Jr. impressionante da 42 punti – ha regolato Phoenix.

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 122-109

New York Knicks – Memphis Grizzlies 114-118

Dallas Mavericks – Houston Rockets 113-100

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves 118-110

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 112-106

Boston Celtics – Detroit Pistons 114-103

Charlotte Hornets – NOLA Pelicans 142-120

Miami Heat – Cleveland Cavs 117-105

San Antonio Spurs – Utah Jazz 104-102

Toronto Raptors – Phoenix Suns 117-112