NBA, Steve Kerr sul momento dei suoi Warriors: “Lo passeremo”

Fa strano guardare la classifica della Western Conference e notare che alla riga dei Golden State Warriors sono segnate cinque sconfitte di fila. La franchigia californiana ci ha abituato ad altro ritmo nella prima parte di regular season, ma adesso il momento è così buio che farebbe paura a qualsiasi criminale della notte.

Gli Warriors non hanno ancora trovato la vittoria in questi primi giorni di marzo. L’andamento, attualmente, è pari a quello di un’altra squadra con l’acqua alla gola: i Los Angeles Lakers. Due vittorie e otto sconfitte nelle ultime dieci gare per entrambe. Peggio di loro, a ovest, hanno fatto soltanto gli Houston Rockets. A tenere alto il morale in società, però, ci pensa coach Steve Kerr. L’allenatore rimane fiducioso e ha parlato del momento con queste parole:

“Mi sento bene riguardo a dove stiamo andando. Mi sento bene riguardo a ciò che si trova di fronte a noi, a ciò che possiamo raggiungere. Mi sento bene circa tutti i ragazzi che stanno recuperando e completando il roster.”

Niente di preoccupante per Steve Kerr. Il brutto periodo passerà presto:

“Vi ho già detto questa cosa la settimana scorsa, ma è necessario passare attraverso il fuoco per costruire l’armatura di cui abbiamo bisogno. E noi stiamo attraversando il fuoco proprio in questo momento. Non ho alcun dubbio sul fatto che passeremo questo periodo, ma nel frattempo non è divertente passarci.”

Il prossimo appuntamento di campionato per i Golden State Warriors è imminente. Stanotte si gioca con i Los Angeles Clippers.

