NBA, Ben Simmons torna a Philadelphia: i commenti del team

Ben Simmons è pronto a fare ritorno in Pennsylvania, per la prima volta da avversario. Come già annunciato nei giorni scorsi, il numero 10 dei Brooklyn Nets seguirà la sua nuova squadra al Wells Fargo Center per la sfida in programma giovedì notte. Tuttavia non sarà in campo a causa di un persistente infortunio alla schiena. Il suo posto sarà in panchina, a sostegno dei compagni.

Alla vigilia della partita, coach Steve Nash ha prima fornito un aggiornamento sullo stato di salute del giocatore:

“Credo che stia migliorando questa settimana, ma non saprò cosa significa fino almeno a sabato. Quindi ci vedrà a Philadelphia. Non credo sia pronto per una partita 5 contro 5, ma sta migliorando, si sta allenando e verrà con noi a Philly. Poi un po’ di giorni di recupero.”

L’allenatore della franchigia newyorkese ha poi parlato del ritorno di Simmons in quella che ha chiamato casa per sei anni circa:

“La prima volta in una città dopo una trade è sempre diverso e scomodo. E ovviamente c’è anche una storia lì. Ma è un ragazzo grande. Starà bene. Vuole solo essere in panchina con i suoi compagni.”

L’ultimo arrivato Goran Dragic, invece, già accolto con pesanti fischi al suo ritorno a Toronto, si è espresso con queste parole:

“Probabilmente non sarà piacevole. Sarà la stessa cosa a Toronto con me. Ma siamo atleti professionisti. Alla fine sono solo fischi, quindi devi solo scendere in campo, giocare, e dare il massimo. Finché non è qualcosa di serio, niente oggetti volanti e solo parole, non importa.”

