NBA, ottimo esordio di Kristaps Porzingis con gli Washington Wizards

Buone notizie in casa Washington Wizards. Nella notte NBA non è arrivata solamente la vittoria 123-133 ai danni degli Indiana Pacers, ma anche l’esordio stagionale di Kristaps Porzings con la maglia capitolina.

Il nuovo arrivato dai Dallas Mavericks infatti non aveva ancora avuto occasione di scendere in campo dopo la trade che ha coinvolto anche Spencer Dinwiddie e Davis Bertans, a direzioni inverse. Contro i Pacers invece l’esordio del lettone è stato più che positivo. 25 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate in appena 21 minuti di utilizzo, a dimostrazione che se sano, l’Unicorno è un giocatore davvero speciale.

Tutti i “se” di Kristaps Porzingis agli Washington Wizards

Inutile dire che questa è la versione di Kristaps Porzingis che i Washington Wizards sperano di aver trovato dalla trade. Il più grande “se” riguarda ovviamente la sua tenuta fisica, in una squadra in cui anche l’altra stella Bradley Beal ha sempre avuto difficoltà a stare sul terreno di gioco con costanza. Il lungo ha già dovuto saltare per intero la stagione 2018/19 per la rottura del legamento crociato, 15 partite l’annata successiva e 43 la scorsa. Con l’esordio di questa notte, il lettone ha giocato la sua 35° partita stagionale sulle 65 disponibili. Numeri che non possono che spaventare gli Wizads.

Se la squadra dovesse mantenere la stessa ossatura e costruire su un Porzingis e un Beal sani, l’intero roster dovrebbe garantire una regular season proiettata alla lotta Playoff. Un “se”, col lettone, sempre molto precario.

Leggi anche

NBA, le prime parole di DeAndre Jordan da Sixers: “Qui il giusto posto”

NBA, Ben Simmons sarà in panchina nella sfida di giovedì notte contro Philadelphia

NBA, nuova gestione minuti Steph Curry: Kerr aggiusta gli Warriors