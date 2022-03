NBA, Kyrie Irving ignora i fischi a Boston: “Bello finché è durato”

La trasferta a Boston non può essere una delle tante nel calendario di una stagione NBA per Kyrie Irving. La sua parentesi in Massachusetts non si è chiusa nel migliore dei modi, ma il giocatore conserva un buon ricordo. Altrettanto non si può dire per il pubblico del TD Garden, che non ha tardato a manifestare il suo dissenso, prendendo di mira Irving con fischi difficili da ignorare.

Kyrie Irving resta concentrato su obiettivo Nets

Al termine della partita, segnata soprattutto dai 54 punti di Jayson Tatum, Irving ha affrontato con filosofia domande sull’atmosfera all’interno dell’arena. Di seguito le sue dichiarazioni:

“So che sarà così per il resto della carriera quando verrò a giocare qui. Come la fidanzata disprezzata che vuole una spiegazione sul perché l’abbia lasciata ma ancora spera in un messaggio di risposta. È stato bello finché è durato […] sono grato del tempo trascorso a Boston. Tutti, dallo spogliatoio al front office, mi hanno trattato bene e siamo ancora legati da un rapporto duraturo. Nel periodo con loro molti erano giovanissimi: JT [Jayson Tatum] era stato appena scelto, JB [Jaylen Brown] al secondo anno. Si vede la crescita.”

