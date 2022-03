Kevin Durant tocca quota 25.000 punti in NBA: “Dovevo arrivarci a 30 anni”

Con un posto assicurato nel pantheon del basket, Kevin Durant continua a scrivere record su record. Con i suoi 37 punti segnati contro i Boston Celtics domenica sera, Durant è diventato il 23° giocatore nella storia della NBA a superare i 25.000 punti in carriera e così facendo si è unito a Dirk Nowitzki come gli unici due giocatori ad aver totalizzato 25.000 punti, 5.000 rimbalzi, 1.000 rubate, 1.000 stoppate e 1.000 triple realizzate.

Steve Nash ha commentato in questa maniera il traguardo del suo pupillo:

“Kevin è incredibile. Potrei sedermi qui per un’ora a parlare di Kevin Durant e delle sue capacità, dei sacrifici, della resilienza, della passione per il gioco. Questo è quello che vediamo quanto lui è in campo. Ha lavorato sodo per padroneggiare e perfezionare il suo talento all’infinito. È tornato da alcuni gravi infortuni e ha continuato a giocare ad un livello clamoroso ogni singola volta. Ha un curriculum impressionante, impressionante ed è grazie a tutto il lavoro che ha fatto.”

NBA, Kevin Durant ha numeri da record

In termini di partite totali giocate, Durant è il settimo giocatore più veloce a raggiungere quota 25.000 punti. Tutto questo dopo 922 partite nella lega. Solo Wilt Chamberlain (691), Michael Jordan (782), Kareem Abdul-Jabbar (889), LeBron James (915), Oscar Robertson (917) e Jerry West (920) hanno fatto meglio. È terzo in punti totali in carriera tra i giocatori attivi dietro a James (36.720) e Carmelo Anthony (28.120). La media punti in carriera di Durant di 27.1 è la più alta tra i giocatori attivi e la quarta nella storia della NBA. Già in questa stagione, Durant ha superato Allen Iverson, Ray Allen e Patrick Ewing nella lista di tutti i tempi.

Con il suo attuale ruolino di marcia – con 29.3 punti a partita – Durant dovrebbe superare West (25.192) e Reggie Miller (25.279) entro la fine della stagione, per poi puntare ad Alex English (25.613), Vince Carter (25.728) e Kevin Garnett (26.071).

Queste le parole di KD a riguardo:

“È piuttosto interessante la situazione. Dovrei esserci arrivato a 30 anni ad essere onesto, ma va bene lo stesso. È bello raggiungere questo traguardo ed essere tra i più grandi di sempre. Devo solo continuare a spingere e andare avanti per vedere dove arrivo.”

