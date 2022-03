NBA, le prime parole di DeAndre Jordan da Sixers: “Qui il giusto posto”

I Philadelphia 76ers hanno cambiato fisionomia in queste ultime settimane, e non di poco. Superata ormai la travagliata parentesi Ben Simmons e abbracciata la nuova stella James Harden, la franchigia della Pennsylvania ha però dovuto abbandonare altri pezzi della sua scacchiera. L’addio di Seth Curry e Andre Drummond ha creato un piccolo vuoto nelle rotazioni di coach Rivers, soprattutto nel ruolo di cinque. Un vuoto colmato nelle ultime ore dall’arrivo di DeAndre Jordan, ex Lakers tagliato dai losangelini.

Lo stesso Jordan, unitosi alla squadra già nella trasferta di Miami senza però poter scendere in campo, ha parlato ai reporter di passato, presente e futuro:

“Ai Lakers mi sono trovato molto bene. Credo davvero che quel gruppo possa vincere qualcosa in futuro. Questa però è un’ottima occasione per me, ho l’opportunità di riunirmi con coach Doc e poter dar maggiormente il mio contributo,, sperando di andare avanti il più possibile ai Playoff. C’erano altre opzioni per me, ma sapendo della connessione con Doc, con Tobias, con lo stesso Joel mi sono sempre trovato bene… serviva una mano nel ruolo, unirmi a loro è stato spontaneo”

Jordan andrà quindi ad aggiungersi ad un parco centri che, alle spalle del papabile MVP Joel Embiid, era effettivamente in difetto.

DeAndre Jordan e Doc Rivers di nuovo assieme ai Sixers

Come detto, ci sono diversi connessioni tra il veterano e la sua nuova casa. Ai Sixers infatti Jordan si riunirà non solo a coach Doc Rivers, ma anche a Tobias Harris (insieme ai Clippers) e lo stesso James Harden, assieme nel roster dei Nets solo la scorsa stagione.

“Per un centro come me o per chiunque voglia arrivare facile al cesto, James è il compagno ideale. E’ uno dei migliori a metterti in condizioni di tirare a canestro, cerca sempre di coinvolgere tutti i compagni. Anche perchè i suoi tiri è capace di prendersi quando vuole. Il mio compito, nonostante il cambio squadra, rimane lo stesso”

Nella notte i Sixers tornano al Well Fargo Center per ospitare i Chicago Bulls. Potrebbe essere l’esordio di DeAndre Jordan con i nuovi compagni.

