NBA, lo staff medico dà l’ok: Zion Williamson vicino al rientro?

Secondo i reporter americani, su tutti Shams Charania di The Athletic siamo un passo più vicini dal rivedere Zion Williamson su un parquet NBA.

Lo staff medico degli New Orleans Pelicans avrebbe dichiarato il giocatore pronto per attività sportive dopo l’infortunio al piede, che potrà così rientrare in gruppo. Un rientro atteso da maggio dell’anno scorso, quando Zion subì la frattura del piede destro e dovette stare fermo ai box per tutta l’estate. O almeno, questo sembrava sarebbe stato il tempo d’attesa, con il front office che inspiegabilmente riportò dell’infortunio solamente verso fine settembre, mascherandolo come un problema superficiale. Superficiale però non lo era affatto, dato che dopo aver ricevuto a fine novembre l’ok dal proprio staff, Zion Williamson non ha più fatto sapere di se e delle sue condizioni.

Queste notizie di un suo possibile prossimo rientro sono contrastanti alle ultime dichiarazioni che lo vedevano ormai sottoporsi ad un nuovo intervento al piede. Con la speranza di poter vedere presto l’ex prima scelta di nuovo in campo, i punti di domanda continuano ad essere tanti.

