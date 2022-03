NBA, DeMarcus Cousins non fa sentire assenza Jokic contro Houston

Sostituire Nikola Jokic, anche se contro un avversario alla portata come Houston, ha senza dubbio caricato DeMarcus Cousins di responsabilità “inattese” dal suo arrivo in Colorado. Boogie ha guidato i Nuggets alla vittoria con 31 punti – suo bottino personale massimo dal 2018 a oggi –, nove rimbalzi e quattro assist. Il successo permettte a Denver di consolidare il sesto posto nella classifica NBA della Western Conference, l’ultimo a garantire accesso diretto alla postseason.

Di seguito le dichiarazioni di Cousins a caldo subito dopo la fine della partita. Il pubblico dagli spalti ne ha celebrato le gesta:

“Credo di piacere a questa gente, giusto un pochino. Mi hanno accolto qui dal primo giorno e di questo sono davvero grato. Oggi mi sono fatto in quattro per loro. Sono sceso in campo [con il piglio di sempre] per giocare la partita, come faccio da ormai molti anni. Questo è un sistema piuttosto semplice se sai il fatto tuo. I ragazzi sono sempre al posto giusto, si tratta solo di trovare l’extra pass. Adesso mi vado a immergere nella vasca ghiacciata per un po’ [a recuperare energie]. Dobbiamo cancellare le cattive abitudini che ci portiamo dietro e costruire a cominciare dagli aspetti positivi. Importante partire bene come fatto stasera, continuiamo a crescere come squadra.”