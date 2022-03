NBA, James Harden si coccola Tyrese Maxey: “Ha rubato la scena a tutti”

Nonostante tante cose siano cambiato a Philadelphia, una costante è rimaste ben salda in queste ultime settimane. La banda guidata da coach Doc Rivers continua a vincere e a puntare alla vetta della Eastern Conference, e lo sta facendo grazie ad un Big Three inaspettato.

Se da una parte infatti Joel Embiid sta rispettando le aspettative di una stagione da MVP e il nuovo arrivato James Harden pare già aver trovato nei Sixers la sua casa ideale, nella notte NBA è stato Tyrese Maxey a mettere la firma più importante nella vittoria sui Cleveland Cavaliers.

Nella vittoria Sixers 125 – 119 la guardia padrona di casa ha chiuso il match con 33 punti, quattro rimbalzi e cinque assist tirando col 66.7% dal campo incluse 5 triple sulle 6 tentate. Un exploit notevole che vale per Philly la quinta vittoria consecutiva.

Embiid/Harden/Maxey together First game: 89 PTS, W

Second game: 87 PTS, W

Third game: 78 PTS, W

Fourth game: 80 PTS, W Best trio in the league? pic.twitter.com/NVxmi9U8GQ — StatMuse (@statmuse) March 5, 2022

Le parole di James Harden su Tyrese Maxey

Non solo Maxey. James Harden chiude il match con una doppia-doppia da 25 punti e 11 assist – terza volta in quattro partite che il Barba firma almeno 20 punti e 10 assist con la sua nuova squadra- mentre Embiid contribuisce con 22 punti e sei rimbalzi. Una prestazione corale, che ben spiega la pericolosità offensiva di questi nuovi Sixers.

Sul tema ha detto la sua lo stesso Harden:

“Abbiamo dimostrato che ogni volta uno di noi può fare la differenza. Stanotte Tyrese ha davvero alzato l’asticella per noi. E’ un vero tiratore, è ciò che fa e ciò che gli riesce bene. Io personalmente devo migliorare e cercare di essere un giocatore sempre più solido. Voglio scendere in campo e aiutare i miei compagni di squadra”

Che l’arrivo di James Harden avrebbe proiettato le ambizioni di Philly era indubbio, ma non era preventivato che grazie al suo arrivo Maxey esplodesse come ha fatto in questi ultimi giorni. Sono quattro le partite consecutive con almeno 20 punti, tutte arrivate da quando Harden è in quintetto.

Leggi anche

NBA, Stephen Curry: “Draymond è fondamentale per noi”

NBA, indagine sui Phoenix Suns: presto sarà sentito Robert Sarver

Mercato NBA, DeAndre Jordan firma con i Philadelphia 76ers