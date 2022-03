NBA, Darius Garland come LeBron James: riscritta la storia dei Cavs

In un momento davvero complicato per i Cleveland Cavaliers, il ritorno in quintetto di Darius Garland regala comunque motivo di sorridere per i tifosi amaranto. Non solo, la sua prestazione nella sconfitta sul campo dei Philadelphia 76ers segna un traguardo che non si vedeva e Cleveland dai tempi di sua maestà LeBron James.

Nel match contro i Sixers infatti, Garland è diventato il primo giocatore negli ultimi 20 anni di franchigia a registrare più partite da almeno 25 punti e 15 assist in una stagione. L’ultimo a riuscirci proprio LeBron James, in un gruppo elitario completato dall’icona NBA Andre Miller. Nello specifico, sono 26 punti e ben 19 assist per Garland nella notte NBA, un exploit sensazionale che non è valso purtroppo il successo. 27 punti e 18 assist erano stati invece firmati ad inizio stagione contro OKC.

Darius Garland joins LeBron James (x2) and Andre Miller as the only players in Cavs franchise history with multiple 25-point, 15-assist games in a single season. He finished with 26 points and 19 assist Friday night vs the 76ers (also had 27 & 18 vs OKC earlier this season) pic.twitter.com/BNLzvIALuG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 5, 2022

Cadono i Cavs, ora al sesto posto ad Est con un record che dice 36-27. Nulla di allarmante, soprattutto in parallelo alle fragili aspettative di inizio stagione. Anche perchè con un Darius Garland tornato in rotazione –20.5 punti, 3.3 rimbalzi e 7.9 assist per l’All-Star quest’anno- i tifosi Cavs posso tornare a sognare in grande.

