NBA, Stephen Curry: “Draymond è fondamentale per noi”

I Golden State Warriors sono reduci dalla sconfitta per 113-122 contro i Dallas Mavericks. Per i californiani si tratta della terza sconfitta consecutiva e della seconda in fila contro i texani. Questo si tratta del primo vero e proprio momento di difficoltà durante la regular season, ed è dovuto principalmente a causa dell’assenza per infortunio di Draymond Green.

Il tre volte campione NBA si è sempre rivelato fondamentale ai fini del successo della squadra. Le sue doti di difensore e soprattutto di leader hanno caratterizzato i successi recenti della franchigia. A questo proposito, Stephen Curry ha commentato l’importanza del compagno di squadra:

“La nostra squadra si basa sull’unione e sulla compattezza tra noi giocatori. Draymond è il vero leader vocale, il suo QI cestistico è straordinario. Inoltre è un punto di riferimento per tutti i giovani ragazzi di cui la squadra è ricca. Mi auguro che possa recuperare dall’infortunio il prima possibile. “

Parole di grande rispetto quelle espresse da Curry nei confronti di Green. Nonostante il periodo negativo, gli Warriors mantengono il secondo posto della Western Conference con un record di 43-20. Staremo a vedere se riusciranno a riscattarsi nella notte tra sabato e domenica contro i Los Angeles Lakers.

