Nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Los Angeles Lakers c’è, come spesso accade, la firma di Luka Doncic: lo sloveno ha realizzato 25 punti, un bottino che ha permesso ai Mavs di non buttare al vento i 21 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo e di vincere la partita. Una reazione di squadra che è piaciuta a Magic Luka e a coach Jason Kidd.

Nel successo della Crypto.com Arena Luka Doncic ha registrato 9/21 dal campo (42.9%), di cui sette punti sono arrivati solo nell’ultimo quarto. Alla fine si sono rivelati punti decisivi visto che i Lakers avevano ridotto notevolmente il divario del primo tempo, una reazione di squadra che soddisfa Doncic, autore di una schiacciata epica su Dwight Howard:

“Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma sapevamo che non sarebbe finita lì: loro sono tornati alla carica, abbiamo fatto qualche errore ma alla fine siamo riusciti a tenerli a distanza e a prenderci la vittoria. Siamo rimasti uniti e abbiamo eseguito il nostro game plan: io ho questa mentalità di cercare di chiudere la partita con il miglior tiro possibile e, oggi, ci sono riuscito”

Una vittoria sudata che, però, mostra a coach Jason Kidd tutti i miglioramenti fatti dalla sua squadra, come spiega nel post partita:

“Nell’intervallo abbiamo parlato con i giocatori e gli abbiamo detto che LeBron stava arrivando: ci aspettavamo la sua reazione e così è stato, ma non abbiamo perso la calma. Questo è un aspetto in cui siamo molto migliorati e, nel quarto quarto, abbiamo fatto come contro Golden State: gli abbiamo fatto segnare solo 17 punti, il che è una buona cosa”