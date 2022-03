Karl-Anthony Towns regala una grande vittoria ai Minnesota Timberwolves: per battere i Golden State Warriors, KAT tira fuori dal cilindro una prestazione da 39 punti e nove rimbalzi. Una vittoria che lascia Minnie saldamente ancorata al settimo posto della Western Conference.

Karl-Anthony Towns had 39 points and the Wolves ran away from Golden State 129-114 on Tuesday night! #WolvesFastbreak presented by @NucleusNet_MN pic.twitter.com/lPtQAwGl3m

Affrontare una delle migliori squadre della Conference è stato il motivo per cui i Twolves hanno dato il massimo, come spiega Karl-Anthony Towns nel post partita:

“Venivamo da un back-to-back ed eravamo carichi dalla vittoria precedente: inoltre oggi abbiamo affrontato una delle migliori squadre a Ovest, sono una squadra competitiva con tantissimi grandi giocatori. Quando devi affrontarli c’è un’atmosfera elettrizzante e hai un’energia diversa: per questo motivo oggi volevo giocare ed essere dominante e tutti hanno fatto lo stesso. Siamo una squadra forte con ottimi elementi, c’è della sana competizione tra noi: Anthony [Edwards ndr] oggi non c’era, questo mi ha motivato di più ma quando tornerà ci divertiremo”

"I just wanted to come out here and dominate."

Karl-Anthony Towns poured in 39 points and 9 rebounds as the Wolves coast past the Warriors pic.twitter.com/JnG8CkTPQa

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 2, 2022