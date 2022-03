NBA, Isiah Thomas: “Giannis Antetokounmpo dominerebbe in qualunque epoca”

Confutando le recenti parole dell’ex collega Charles Oakley in merito ad un’irrealistica capacità di dominio di Giannis Antetokounmpo nella NBA del passato, Isiah Thomas si è apertamente schierato contro il cospicuo numero di detrattori del cestista greco, articolando le proprie considerazioni a riguardo della questione senza ricorrere alla canonica astiosità del caso.

Di seguito, le parole di Isiah Thomas, intervenuto in diretta su NBA TV nella giornata di ieri:

“Oakley non può nemmeno permettersi di parlare di Antetokounmpo in termini paritari, figuriamoci definirlo un panchinaro od un giocatore incapace di dominare nella NBA di un tempo. Essere un ex giocatore, avere i capelli bianchi e fumare il sigaro a bordocampo non autorizza nessuno a dardeggiare giudizi di valore insensati, peraltro con tutta la presunzione di questo mondo. Giannis avrebbe schiacciato in testa a chiunque in qualunque epoca storica, perché è più alto, atletico, rapido e forte di qualsiasi prototipo di giocatore fisicamente perfetto. Bisogna sotterrare il proprio ego ed anche i canonici luoghi comuni legati al passato quando si partoriscono discorsi di tal genere”.